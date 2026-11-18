NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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18.11.2026 22:51:35
Stock Market Today, Nov. 18: Nvidia Slips on Strong Results as Succession and China Business Risks Weigh
Nvidia (NASDAQ:NVDA), the leading AI accelerators, GPUs, and data-center networking systems provider, closed at $150.96, down 2.89%. Strong quarterly results and upbeat revenue guidance initially lifted the stock, but investors are now watching succession uncertainty and China-related regulatory scrutiny.
Trading volume reached 339.5 million shares, coming in about 117% above its three-month average of 156.7 million shares. Nvidia IPO'd in 1999 and has grown 367,943% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,324, down 0.23%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 24,430, up 0.42%. Among semiconductor peers, Advanced Micro Devices closed at $530.14, up 5.31%, and Broadcom closed at $354.08, up 3.65%, highlighting the split reaction across chipmakers as investors processed Nvidia's results.
Amid calls from some investors for former CEO Jensen Huang to be reinstated, Nvidia's chairman and interim CEO squashed those suggestions during Nvidia's earnings call last night.
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|UBS AG
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|RBC Capital Markets
|18.11.26
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|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|15,10
|-1,31%
|NVIDIA Corp.
|135,98
|-0,98%
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