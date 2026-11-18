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18.11.2026 23:24:46
Stock Market Today, Nov. 18: Opendoor Extends Rally for Second Straight Session as Investors Watch Housing
Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN), a digital home buying and selling platform, closed at $1.27, up 7.63%. Shares rose as gains extended for a second straight session, and investors weighed housing conditions and a new deal with FSBO.com, one of the country's oldest real estate platforms dedicated to for-sale-by-owner listings.
Trading volume reached 50 million shares, coming in about 48% above its three-month average of 33.8 million shares. Opendoor Technologies IPO'd in 2020 and has fallen 88% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.23% to 7,324, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.42% to 24,430. Among residential real estate services and digital home transactions platform peers, Offerpad Solutions (NASDAQ:OPAD) closed at $1.56, down 3.11%, and Zillow Group (NASDAQ:ZG) closed at $28.45, down 0.32%.
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