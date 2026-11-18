NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
|
18.11.2026 23:40:02
Stock Market Today, Nov. 18: S&P 500 Breaks Key Support as Fed Minutes Signal More Rate Hikes Ahead
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.24% to 7,323, slipping below its closely watched 200-day moving average. The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) bucked the broader trend, gaining 0.42% to 24,430, supported by strength in select technology and retail stocks. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) fell 1.11% to 50,198 as mounting regulatory concerns triggered heavy selling across managed healthcare stocks.
Selling pressure extended beyond equities, with gold plunging 3.51% to $3,728.60. The 10-year Treasury yield eased by two basis points to 5.10% but remains near recent highs. Industrial and consumer discretionary stocks provided pockets of strength, gaining 0.62% and 0.39%, respectively, while communication services fell 0.81%. Despite encouraging corporate earnings, elevated valuations and an increasingly hawkish Federal Reserve continue to complicate Wall Street's path toward recovery.
Healthcare stocks came under considerable pressure on Wednesday, with UnitedHealth Group (NYSE:UNH) tumbling 10.21% and Humana (NYSE:HUM) plummeting 13%. The sell-off followed a federal regulatory proposal to expand Medicare Advantage audits and recover improper payments dating back to 2018, potentially exposing insurers to substantial financial liabilities.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOV Inc Registered Shs
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: NOV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: NOV informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: NOV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.05.26
|S&P 500-Titel NOV-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet NOV Aktionären eine Freude (finanzen.at)
Analysen zu NOV Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|15,10
|-1,31%
|SUPPORT Co.,Ltd. Registered Shs
|382,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Anthropic-IPO: ATX fällt zum Handelsschluss ins Minus -- DAX schließt niedriger -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.