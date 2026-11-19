NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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19.11.2026 23:33:05
Stock Market Today, Nov. 19: CoreWeave Falls as Profit-Taking Follows Anthropic IPO Pricing Above Range
CoreWeave (NASDAQ:CRWV), a specialized cloud infrastructure provider, closed at $44.91, down 6.10%. The stock moved after Anthropic priced its IPO above range, which initially lifted AI infrastructure sentiment, resulting in profit taking before concerns over AI costs and rising interest rates ultimately dragged down shares. Investors are watching demand for neocloud capacity and financing costs next.
Trading volume reached 76.1 million shares, coming in about 63% above its three-month average of 46.5 million shares. CoreWeave IPO'd in 2025 and has grown 12% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,176, down 2.02%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 23,879, down 2.25%. In AI infrastructure and data center services, Nebius Group (NASDAQ:NBIS) fell 9.39% to $96.92, and IREN (NASDAQ:IREN) dropped 5.45% to $14.41 as investors weighed neocloud growth and capital needs.
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Analysen zu NOV Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Anthropic
|76,96
|-12,41%
|CoreWeave
|36,41
|-11,17%
|NOV Inc Registered Shs
|14,70
|-2,00%
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