NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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19.11.2026 23:00:25
Stock Market Today, Nov. 19: Nvidia Slides as Investors Weigh CEO Transition Fallout Despite Strong Q3 Results
Nvidia (NASDAQ:NVDA), a leader in AI accelerators, chips, and data-center networking hardware, closed at $145.98, down 3.30%. Strong third-quarter results, a raised outlook, and investor excitement over Anthropic's IPO supported shares early, but leadership and AI-spending concerns ultimately outweighed these factors. Wall Street is watching the next earnings cycle for AI-demand and supply insights.
Trading volume reached 311.8 million shares, coming in about 95% above its three-month average of 160.0 million shares. Nvidia IPO'd in 1999 and has grown 355,802% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,176, down 2.02%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 23,879, down 2.25%. Among semiconductor rivals, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) closed at $489.19, down 7.72%, and Broadcom (NASDAQ:AVGO) closed at $346.65, down 2.09%, underscoring pressure across semiconductors stocks.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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18:01
|Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
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18:01
|Schwacher Handel: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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18:01
|NASDAQ 100 aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
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18:01
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite am Freitagmittag tiefrot (finanzen.at)
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16:01
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York: NASDAQ Composite beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
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16:01
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
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06:00
|Can Nvidia learn from AIG’s mistakes? (Financial Times)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|14,70
|-2,00%
|NVIDIA Corp.
|123,02
|-7,57%
|Transition
|5,66
|0,35%
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