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02.11.2026 22:45:58

Stock Market Today, Nov. 2: Amazon Rallies on Phillip Securities Buy Upgrade and $330 Target

Amazon.com (NASDAQ:AMZN), a global e-commerce, cloud infrastructure, and digital advertising platform, closed at $245.63, up 2.20%. Phillip Securities upgraded the stock to "buy" and raised its price target, while investors are watching demand for AWS (Amazon Web Services) and AI spending.
Trading volume reached 57.7 million shares, coming in about 51% above its three-month average of 38.3 million shares. Amazon IPO'd in 1997 and has grown 250,755% since going public.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,542, down 0.50%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 25,164, down 1.07%. Among internet retail, digital advertising, and logistics services peers, Walmart closed at $127.69, up 3.38%, and Costco Wholesale closed at $1,040.55, up 2.79%, underscoring a mixed retail backdrop.

On Monday, Amazon regained positive momentum after the stock slid following the online retail and cloud services giant's earnings report last week. Phillip Securities is one Wall Street firm that said to buy that dip. Analyst Helena Wang raised her rating after boosting fiscal 2027 revenue estimates. She also raised her firm's price target by $10 to $330 per share.

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