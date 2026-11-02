Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
02.11.2026 22:45:58
Stock Market Today, Nov. 2: Amazon Rallies on Phillip Securities Buy Upgrade and $330 Target
Amazon.com (NASDAQ:AMZN), a global e-commerce, cloud infrastructure, and digital advertising platform, closed at $245.63, up 2.20%. Phillip Securities upgraded the stock to "buy" and raised its price target, while investors are watching demand for AWS (Amazon Web Services) and AI spending.
Trading volume reached 57.7 million shares, coming in about 51% above its three-month average of 38.3 million shares. Amazon IPO'd in 1997 and has grown 250,755% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,542, down 0.50%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 25,164, down 1.07%. Among internet retail, digital advertising, and logistics services peers, Walmart closed at $127.69, up 3.38%, and Costco Wholesale closed at $1,040.55, up 2.79%, underscoring a mixed retail backdrop.
On Monday, Amazon regained positive momentum after the stock slid following the online retail and cloud services giant's earnings report last week. Phillip Securities is one Wall Street firm that said to buy that dip. Analyst Helena Wang raised her rating after boosting fiscal 2027 revenue estimates. She also raised her firm's price target by $10 to $330 per share.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
02.11.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
02.11.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.at)
|
02.11.26
|Amazon – Massiver Investitionsanstieg sorgt für herben Cash-Abfluss (NewsTool)
|
02.11.26
|Amazon – Massiver Investitionsanstieg sorgt für herben Cash-Abfluss (NewsTool)
|
30.10.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Intel und Amazon verschärfen KI-Sorgen der Anleger (dpa-AFX)
|
30.10.26
|Amazon-Aktie mit Kursrutsch: Umsatz und Ergebnis verfehlen Erwartungen (finanzen.at)
|
30.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|219,20
|1,91%
|NOV Inc Registered Shs
|16,60
|-2,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.