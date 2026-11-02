CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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02.11.2026 23:40:02
Stock Market Today, Nov. 2: CoreWeave Slides on Debt Concerns After CrowdStrike Partnership Expands
CoreWeave (NASDAQ:CRWV), a specialized cloud computing provider for generative AI workloads, closed at $50.15, down 8.60%. Premarket partnership news with CrowdStrike faded as leverage concerns weighed on the market, and investors are watching Nov. 10 earnings.
Trading volume reached 47.1M shares, coming in nearly 21% above its three-month average of 38.9M shares. CoreWeave IPO'd in 2025 and has grown 25% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) dropped 0.50% to 7,542, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) fell 1.07% to 25,164. Among peers in AI cloud infrastructure and specialized data center services, Oracle closed at $119.10, down 8.85%, and Nebius Group closed at $141.39, down 8.27%, underscoring weakness across chip-adjacent infrastructure names.
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Analysen zu CrowdStrike
Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|44,72
|-9,11%
|CrowdStrike
|215,75
|-3,90%
|NOV Inc Registered Shs
|16,60
|-2,35%
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