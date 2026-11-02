Stock Market Today, Nov. 2: Marvell Announces $115 Billion All-Stock Acquisition of Lumentum

Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), a data infrastructure chipmaker for AI data centers, closed at $170.80, down 13%. The blockbuster announcement that the company was acquiring Lumentum sent shares lower, and investors are watching financing and integration risks next.

Trading volume reached 60.5 million shares, coming in about 171% above its three-month average of 22.3 million shares. Marvell Technology IPO'd in 2000 and has grown 1,111% since going public.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,542, down 0.50%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 25,164, down 1.07%. In the semiconductors for data infrastructure sector, Broadcom closed at $322.23, down 1.18%, while Lumentum finished at $684.40, down 18.59% after the deal headlines.

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