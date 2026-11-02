UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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02.11.2026 23:17:23

Stock Market Today, Nov. 2: Rivian Rallies on UBS Upgrade and Solid R2 Demand Outlook

Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN), an electric trucks, SUVs, and delivery vans maker, closed at $13.19, up 8.47%. UBS upgraded the stock to Buy and called the recent sell-off a buying opportunity ahead of the R2 ramp. Investors are watching early R2 demand and margin progress next.

Trading volume reached 64.3 million shares, coming in about 165% above its three-month average of 24.3 million shares. Rivian Automotive IPO'd in 2021 and has fallen 87% since going public.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.50% to 7,542, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 1.07% to 25,164. Among electric vehicle (EV) manufacturing, passenger EVs, and commercial delivery vans peers, Tesla (NASDAQ:TSLA) closed at $403.82, up 1.00%, and Ford Motor (NYSE:F) finished at $12.60, up 2.86%, as EV-capable automaker stocks moved higher on strong recent quarterly results.

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UBS 43,26 1,36% UBS

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