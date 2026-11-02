UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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02.11.2026 23:17:23
Stock Market Today, Nov. 2: Rivian Rallies on UBS Upgrade and Solid R2 Demand Outlook
Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN), an electric trucks, SUVs, and delivery vans maker, closed at $13.19, up 8.47%. UBS upgraded the stock to Buy and called the recent sell-off a buying opportunity ahead of the R2 ramp. Investors are watching early R2 demand and margin progress next.
Trading volume reached 64.3 million shares, coming in about 165% above its three-month average of 24.3 million shares. Rivian Automotive IPO'd in 2021 and has fallen 87% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.50% to 7,542, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 1.07% to 25,164. Among electric vehicle (EV) manufacturing, passenger EVs, and commercial delivery vans peers, Tesla (NASDAQ:TSLA) closed at $403.82, up 1.00%, and Ford Motor (NYSE:F) finished at $12.60, up 2.86%, as EV-capable automaker stocks moved higher on strong recent quarterly results.
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Nachrichten zu UBS
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02.11.26
|Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
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02.11.26
|Montagshandel in Zürich: SMI beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
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02.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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02.11.26
|Börse Zürich in Grün: Am Nachmittag Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
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02.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI liegt im Minus (finanzen.at)
|
02.11.26
|Handel in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Montagnachmittag (finanzen.at)
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02.11.26
|Börse Zürich in Rot: SPI am Montagmittag leichter (finanzen.at)
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02.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|16,60
|-2,35%
|UBS
|43,26
|1,36%
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