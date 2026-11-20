Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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20.11.2026 23:30:02
Stock Market Today, Nov. 20: Amazon Shares Slide on AI and Mega-Cap Tech Sell-Off
Amazon (NASDAQ:AMZN), a global e-commerce, cloud, and digital advertising platform, closed at $246.82, down 4.10%. Shares fell on Friday amid an AI and mega-cap tech sell-off, while investors are watching capital spending, margins, and AWS growth.
Trading volume reached 72.1M shares, coming in about 79% above its three-month average of 40.2M shares. Amazon.com IPO'd in 1997 and has grown 251,971% since going public.
S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 6,910, down 3.7%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 22,617, down 5.28%. Among broadline retail and cloud computing peers, Walmart (NASDAQ:WMT) closed at $127.95, up 1.52%, while eBay (NASDAQ:EBAY) closed at $115.59, down 1.39%; Walmart's stronger holiday outlook highlighted steadier consumer demand than Amazon.com's pressure points.
Negative sentiment from both its e-commerce and AWS segments seemed to weigh on Amazon stock today.
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|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|224,10
|-4,52%
|NOV Inc Registered Shs
|14,50
|-3,33%
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