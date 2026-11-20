NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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20.11.2026 23:15:13
Stock Market Today, Nov. 20: Stocks Plunge as AI Trade Unwinds
Falling 3.70% to 6,910, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) entered a technical correction after a seven-day losing streak, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 5.28% to 22,618, erasing its annual gains. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) fell 1.93% to 48,147.
Gold prices fell 3.02% to $3,517.24 as of U.S. market close, and the 10-Year Treasury yield slipped 0.10% to 4.91%. Sector-wise, energy and utility stocks gained, while technology and industrials tumbled.
Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) plummeted 14.01% following reports of a potential SEC accounting probe that accelerated a broader unwind of artificial intelligence trades. Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) tumbled 12.26% on unconfirmed reports that Alphabet's (NASDAQ:GOOG) Google would cut next year's chip shipments. Conversely, UnitedHealth Group Inc (NYSE:UNH)rose after TD Cowen upgraded the stock.
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