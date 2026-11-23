AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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23.11.2026 22:50:40
Stock Market Today, Nov. 23: Advanced Micro Devices Climbs on AI-Chip Rebound After Nvidia Reinstates Jensen Huang as CEO
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), an AI and CPU chips provider, closed at $453.46, up 6.85%. Shares rose after Nvidia reinstated Jensen Huang as CEO, and investors are watching AI-chip sentiment and conference commentary.
Trading volume reached 53.0M shares, coming in about 93% above its three-month average of 27.5M shares.
S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) closed at 7,237, up 4.73%, while Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) closed at 24,090, up 6.51%. Among semiconductors and semiconductor equipment peers, Nvidia (NASDAQ:NVDA) closed at $165.05, up 31.48%, and Intel (NASDAQ:INTC) closed at $59.66, up 16.34%, highlighting a broad AI-chip rebound.
AMD was one of the many stocks that benefited from the reinstatement of Jensen Huang as Nvidia's CEO. This stands in contrast to what happened Friday when AMD stock plunged on a short-seller report. The report alleged that some AMD server firmware fell into the hands of a blacklisted Chinese company.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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20.11.26
|US approved sale of Nvidia and AMD chips to Chinese companies (Financial Times)
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19.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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19.11.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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19.11.26
|AMD shares fall after short seller report on China links (Financial Times)
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19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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19.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|412,25
|7,34%
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