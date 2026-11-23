NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.11.2026 22:49:10
Stock Market Today, Nov. 23: CoreWeave Surges 22% as Nvidia Reinstates Jensen Huang as CEO
CoreWeave (NASDAQ:CRWV), a specialized cloud infrastructure provider for generative AI workloads, closed at $48.33, up 22.32%. Monday's advance followed renewed AI-sector optimism after Nvidia reinstated Jensen Huang as CEO, and investors are now watching AI demand and capital spending.
Trading volume reached 93.2 million shares, coming in about 91% above its three-month average of 48.9 million shares. CoreWeave IPO'd in 2025 and has grown 21% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,237, up 4.73%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 24,090, up 6.51%. In specialized cloud infrastructure and AI computing services, Nebius Group rose 20.28% to $97.80, and Iren climbed 23.86% to $14.64 as AI cloud names advanced together.
The Nvidia news clearly drove today's move, and for good reason. Nvidia not only owns almost 11% of CoreWeave, but it has also committed over $6 billion in business to CoreWeave. CoreWeave disclosed the order in late 2025, and it requires Nvidia to buy any cloud capacity CoreWeave doesn't sell to customers through April 2032.
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|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|44,31
|23,24%
|NOV Inc Registered Shs
|14,80
|2,07%
|NVIDIA Corp.
|151,50
|31,40%
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