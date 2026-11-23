NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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23.11.2026 22:56:13
Stock Market Today, Nov. 23: Markets Rebound From Correction on AI Relief Rally
Up 4.74% to 7,238, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) exited correction territory in an historic rebound, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) surged 6.51% to 24,090 and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) gained 3.01% to 49,595 as buyers returned ahead of the holiday week.
Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) skyrocketed 31.48% after the reinstatement of Jensen Huang as CEO triggered a massive relief rally, while Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU) soared 19.04% following newly secured multi-year customer agreements for memory supply and broader support from the AI trade rebound.
Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) climbed 11.60% on progress toward commercializing autonomous driving, whereas CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) dropped 8.92% after the market digested news of the company's acquisition of Zscaler (NASDAQ:ZS) in an all-stock, $44 billion deal.
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