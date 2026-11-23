NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.11.2026 23:00:02
Stock Market Today, Nov. 23: Micron Surges 19% as Nvidia CEO Change Calms AI Spending Fears
Micron Technology (NASDAQ:MU) surged 19.04% on Monday, November 23, closing at $707.70 as semiconductor stocks staged a remarkable recovery following last week's steep sell-off. Nvidia's decision to reinstate Jensen Huang as CEO helped restore confidence across the artificial intelligence (AI) industry, while commentary from Citi suggesting concerns over AI infrastructure spending may be overblown provided additional support for memory-chip stocks. Trading volume reached 49.1 million shares, approximately 72% above its three-month daily average of 28.6 million, highlighting strong investor participation in the rebound.
Led by semiconductor stocks, Wall Street staged a broad rebound following last week's steep sell-off. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) surged 4.74% to close at 7,238, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) jumped 6.51% to 24,090, reflecting a sharp improvement in investor sentiment.
The rally extended across the semiconductor industry, particularly among companies exposed to growing demand for AI infrastructure. Western Digital (NASDAQ:WDC) climbed 13.84% to $297.25, while NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) gained 8.93% to $256.14. The widespread gains suggest investors are reassessing the outlook for chipmakers following a period of intense selling pressure and concerns surrounding AI-related capital spending.
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|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|CHANGE Inc.
|833,00
|-0,83%
|NOV Inc Registered Shs
|14,80
|2,07%
|NVIDIA Corp.
|151,50
|31,40%
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