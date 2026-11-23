NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.11.2026 22:40:02
Stock Market Today, Nov. 23: Nvidia Surges 31%, Adding Nearly $1 Trillion in Market Value as Jensen Huang Reclaims CEO Role
Nvidia (NASDAQ:NVDA) staged a historic comeback on Monday, November 23, surging 31.48% to close at $165.05 following the board's decision to reinstate Jensen Huang as CEO and president. The announcement helped restore confidence in the semiconductor giant's leadership, adding nearly $1 trillion to its market capitalization and fueling a broader recovery across Wall Street.
The rally marked Nvidia's largest single-day percentage gain in more than two decades, reversing a substantial portion of the losses suffered during last week's semiconductor sell-off. Trading volume surged to 772.5 million shares, approximately 330% above its three-month daily average of 179.8 million, reflecting extraordinary investor interest.
Wall Street staged a remarkable recovery as technology stocks led a broad market rebound following last week's steep sell-off. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) surged 4.74% to close at 7,238, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) jumped 6.51% to 24,090, reflecting a sharp reversal in investor sentiment.
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Analysen zu NVIDIA Corp.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|151,50
|31,40%
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