NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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24.11.2026 23:36:12
Stock Market Today, Nov. 24: Bitmine Shares Sink 8.6% as Confidence Wanes
Bitmine Immersion Technologies (NYSE:BMNR), an Ethereum (CRYPTO:ETH) treasury accumulation and Bitcoin (CRYPTO:BTC) ecosystem services provider, closed at $13.18, down 8.60%. Shares fell as the company added to its ETH position and a broader crypto pullback hit treasury stocks.
Trading volume reached 51.9 million shares, coming in about 44% above its three-month average of 36.1 million shares. Bitmine Immersion Technologies IPO'd in 2025 and has grown 82% since going public.
S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,201, down 0.50%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 23,734, down 1.48%. Among Ethereum digital asset treasury peers, Sharplink (NASDAQ:SBET) closed at $4.54, down 5.61%, and Bit Digital (NASDAQ:BTBT) closed at $0.49, down 14.22%.
Ethereum has fallen 28% in the past month as rate fears, the tech sell-off, and investor jitters weigh on crypto prices. Bitmine Immersion Technologies, which is primarily an Ethereum treasury company, has plummeted further: the stock has dropped 41% over the past month.
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