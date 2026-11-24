NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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24.11.2026 22:29:49
Stock Market Today, Nov. 24: Nvidia Gives Back $240 Billion in Market Value Despite Wall Street Upgrade Signaling 29% Upside
Nvidia (NASDAQ:NVDA) fell 5.86% on Tuesday, November 24, closing at $155.38 as a historic semiconductor rally lost momentum. The decline followed Monday's extraordinary 31.48% surge, Nvidia's largest single-day percentage gain in more than two decades, as investors welcomed Jensen Huang's reinstatement as CEO.
Tuesday's reversal erased a portion of those gains as renewed selling pressure swept across the semiconductor industry. Trading volume reached 379.2 million shares, approximately 107% above its three-month daily average of 183 million, reflecting continued volatility and heightened investor activity.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.50% to 7,201, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 1.48% to 23,734. Semiconductor design and accelerated-computing peers also weakened, with Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) closing at $413.27, down 8.86%, and Broadcom (NASDAQ:AVGO) ending at $301.08, down 3.98%.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|24.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|14,80
|-1,99%
|NVIDIA Corp.
|138,70
|-1,85%