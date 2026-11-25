Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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25.11.2026 22:57:45
Stock Market Today, Nov. 25: Dow Erases 1,100-Point Loss as Wall Street Stages Dramatic Late-Day Comeback
Wall Street staged a strong comeback on Wednesday, November 25, as the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) erased an intraday decline of more than 1,100 points to finish in positive territory. The reversal followed another volatile session marked by persistent inflation concerns and continued selling pressure across technology stocks, highlighting a growing divergence between sectors.
The Dow climbed 0.33% to close at 50,183, outperforming the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), which declined 0.21% to 7,186. Meanwhile, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.62% to 23,586 as weakness in artificial intelligence (AI) stocks continued to weigh on the technology-heavy index.
Elsewhere, gold edged 0.29% higher to $3,572.40, while the 10-year Treasury yield declined slightly to 4.91%. Energy stocks led sector gains, while consumer discretionary and technology shares remained under pressure.
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