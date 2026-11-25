NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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25.11.2026 22:46:45
Stock Market Today, Nov. 25: Nvidia Slides 3.9% as the Market Considers Hot PCE Inflation Data and New Tariff Proposals
Nvidia (NASDAQ:NVDA), an AI accelerator, GPU, networking chip, and related software provider, closed at $149.30, down 3.91%. Investors were selling AI-linked stocks on renewed worries about spending, higher rates, and inflation, while watching whether demand and guidance stay resilient.
Trading volume reached 356.8 million shares, coming in about 91% above its three-month average of 186.5 million shares. Nvidia IPO'd in 1999 and has grown 363,896% since going public.
The S&P 500 closed at 7,183, down 0.25%, while the Nasdaq Composite finished at 23,586, down 0.62%. Among semiconductors and AI computing platforms, Advanced Micro Devices closed at $406.03, down 1.75%, and Broadcom closed at $300.86, down 0.07%, highlighting broad pressure across chip names.
The personal consumption expenditures (PCE) price index rose by a seasonally adjusted 3.8% annual rate in October. That was in line with estimates, but nearly twice the Federal Reserve's target. That had investors selling tech stocks with another interest rate hike seemingly more likely.
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