NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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27.11.2026 22:49:43
Stock Market Today, Nov. 27: Chip Stocks Rebound Sharply on Broad AI Enthusiasm
Intel (NASDAQ:INTC), a PC, data center, and foundry semiconductor maker closed at $57.40, up 5.38%. Chip and AI-linked stocks rebounded on Friday after Thanksgiving, and investors are now watching semiconductor demand and Intel's foundry roadmap.
Trading volume reached 76.2 million shares, coming in about 36% below its three-month average of 119.3 million shares.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 1.60% to 7,296, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 2.31% to 24,130. In semiconductors and integrated device manufacturing, sector rivals Advanced Micro Devices closed at $424.54, up 4.56%, and Qualcomm closed at $179.27, up 6.29%, as chip names recovered on broader AI enthusiasm.
There wasn't any meaningful company-specific news from Intel today, but it helped lead a broad rebound across chip and tech names in the holiday-shortened session.
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