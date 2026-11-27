NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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27.11.2026 22:30:16
Stock Market Today, Nov. 27: S&P 500 Posts Best Week in 19 Months as AI Stocks Rebound
Wall Street ended the holiday-shortened trading week with a powerful rally on Friday, November 27, as renewed buying interest in technology stocks helped major indexes post their strongest weekly gains in more than a year. The rebound marked a sharp reversal from the recent sell-off, with investors returning to beaten-down semiconductor and artificial intelligence (AI) stocks.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) climbed 1.60% to close at 7,297.49, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) surged 2.31% to 24,129.50. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) gained 1.18% to 50,774.94, capping a strong recovery across major indexes.
Elsewhere, gold jumped 3.75% to $3,668.50, while the 10-year Treasury yield declined to 4.85%. Consumer discretionary stocks led sector gains, reflecting renewed appetite for growth-oriented investments, while utilities and communication services lagged.
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