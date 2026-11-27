Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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27.11.2026 22:48:57
Stock Market Today, Nov. 27: Sandisk Surges 16% as Memory Stocks Rebound From AI-Driven Selloff
Sandisk (NASDAQ:SNDK), a NAND flash storage solutions provider, surged to $85.36, up 15.96%. Shares rose in premarket and early Friday trading as memory stocks rebounded from an AI-driven sell-off, and investors are now watching Micron's (NASDAQ:MU) earnings and NAND pricing.
Trading volume reached 96.2M shares, coming in roughly 3.6% below its three-month average of 99.9M shares.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,297, up 1.60%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 24,130, up 2.31%. In semiconductor memory and storage devices, Western Digital (NASDAQ:WDC) closed at $292.11, up 7.22%, and Seagate Technology Holdings (NASDAQ:STX) closed at $509.66, up 7.90%, as sector rivals tracked the stronger tone in chip trading.
Sandisk stock experienced a rebound on one factor that investors have forgotten over the last few weeks -- market demand.
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