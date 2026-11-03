NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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03.11.2026 23:15:46
Stock Market Today, Nov. 3: Grab Holdings Jumps 9% on Q3 Revenue Beat and Raised 2026 Outlook
Grab Holdings (NASDAQ:GRAB), a Southeast Asian super-app for ride-hailing, delivery, and fintech services, closed at $3.12, up 9.09%. The stock rose after Grab reported Q3 revenue above estimates and raised its full-year 2026 outlook. Investors are watching whether the higher guidance and improved profitability extend the move. Trading volume reached 144.8M shares, coming in about 143% above its three-month average of 59.7M shares. Grab Holdings IPO'd in 2020 and has fallen 74% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.36% to 7,569, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.83% to 25,372. In internet services: ride-hailing, delivery, and digital financial services, Uber Technologies (NYSE:UBER) closed at $66.61, down 0.15%, while DoorDash (NASDAQ:DASH) closed at $183.32, down 3.55%, as delivery-platform peers digested growth and margin updates.
Judging from its excellent Q3 earnings, Grab remains an intriguing, under-the-radar growth stock in my eyes. Management announced:
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