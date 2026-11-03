NOV Aktie

NOV ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.11.2026 23:15:46

Stock Market Today, Nov. 3: Grab Holdings Jumps 9% on Q3 Revenue Beat and Raised 2026 Outlook

Grab Holdings (NASDAQ:GRAB), a Southeast Asian super-app for ride-hailing, delivery, and fintech services, closed at $3.12, up 9.09%. The stock rose after Grab reported Q3 revenue above estimates and raised its full-year 2026 outlook. Investors are watching whether the higher guidance and improved profitability extend the move. Trading volume reached 144.8M shares, coming in about 143% above its three-month average of 59.7M shares. Grab Holdings IPO'd in 2020 and has fallen 74% since going public.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.36% to 7,569, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.83% to 25,372. In internet services: ride-hailing, delivery, and digital financial services, Uber Technologies (NYSE:UBER) closed at $66.61, down 0.15%, while DoorDash (NASDAQ:DASH) closed at $183.32, down 3.55%, as delivery-platform peers digested growth and margin updates.

Judging from its excellent Q3 earnings, Grab remains an intriguing, under-the-radar growth stock in my eyes. Management announced:

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NOV Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu NOV Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Grab Holdings 2,94 -1,24% Grab Holdings
NOV Inc Registered Shs 15,90 -0,63% NOV Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise sinken weiter: ATX mit deutlicheren Gewinnen -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es aufwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen