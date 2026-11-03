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03.11.2026 23:43:59

Stock Market Today, Nov. 3: Markets Edge Higher as Semiconductor Stocks Rebound

The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.83% to 25,372, and the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) gained 0.36% to 7,569 as semiconductor stocks rebounded, while the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) slipped 0.38% to 51,787.

Gold prices fell 0.48% to $3,928.06 as of U.S. market close, and the 10-Year Treasury yield gained basis points to 4.97%. Consumer defensive stocks saw the biggest declines, while industrials and energy stocks led the sector gainers.

Fiserv jumped 12.46% after beating analyst expectations and raising its annual cost-savings targets. Advanced Micro Devices soared over 9% in after-hours trading as its Q3 results showed strong data center demand. Super Micro Computer also surged after the bell on an earnings beat.

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