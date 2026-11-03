Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
|
03.11.2026 23:25:09
Stock Market Today, Nov. 3: Marvell Shares Edge Higher After Premarket Drop on $115 Billion Lumentum Deal
Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), a data infrastructure semiconductor provider, closed at $171.97, up 0.33%. Shares were volatile after a premarket sell-off tied to the company's $115-billion acquisition of Lumentum and several analyst downgrades.
Trading volume reached 37.6 million shares, coming in about 67% above its three-month average of 22.6 million shares. Marvell Technology IPO'd in 2000 and has grown 1,114% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.36% to 7,569, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.83% to 25,372. Among semiconductor equipment and integrated circuits for data center and networking infrastructure peers, Broadcom closed at $332.13, up 3.07%, while Arista Networks finished at $169.91, up 3.52%, as AI-infrastructure spending remained in focus.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc
|
04.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
02.11.26
|Marvell-Aktie unter Druck: Mega-Übernahme von Lumentum (dpa-AFX)
|
02.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Lumentum Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|Lumentum Holdings Inc
|538,80
|-2,74%
|NOV Inc Registered Shs
|15,90
|-0,63%