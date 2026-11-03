Lumentum Holdings Aktie

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WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097

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03.11.2026 23:25:09

Stock Market Today, Nov. 3: Marvell Shares Edge Higher After Premarket Drop on $115 Billion Lumentum Deal

Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), a data infrastructure semiconductor provider, closed at $171.97, up 0.33%. Shares were volatile after a premarket sell-off tied to the company's $115-billion acquisition of Lumentum and several analyst downgrades.

Trading volume reached 37.6 million shares, coming in about 67% above its three-month average of 22.6 million shares. Marvell Technology IPO'd in 2000 and has grown 1,114% since going public.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.36% to 7,569, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.83% to 25,372. Among semiconductor equipment and integrated circuits for data center and networking infrastructure peers, Broadcom closed at $332.13, up 3.07%, while Arista Networks finished at $169.91, up 3.52%, as AI-infrastructure spending remained in focus.

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