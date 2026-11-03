Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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03.11.2026 22:57:09
Stock Market Today, Nov. 3: Palantir Falls After Q3 Results as Valuation Stays in Focus
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR), an AI-powered defense and enterprise data analytics platform, closed at $175.40, down 1.65%. The stock fell after it announced third quarter results on Nov. 2, and investors are watching U.S. commercial bookings and international growth next.
Trading volume reached 52.4 million shares, coming in about 66% above its three-month average of 31.5 million shares. Palantir Technologies IPO'd in 2020 and has grown 1,746% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.36% to 7,569, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.83% to 25,372. Among enterprise software and AI-driven data analytics for government and commercial customers peers, C3.ai (NYSE:AI) closed at $11.54, -0.09%, and BigBear.ai Holdings (NYSE:BBAI) closed at $2.53, -1.94%, showing mixed sentiment.
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