Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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04.11.2026 23:00:02
Stock Market Today, Nov. 4: Oracle Falls on Canceled $7 Billion Tencent Chip-Leasing Deal
Oracle (NYSE:ORCL), an enterprise cloud software and AI infrastructure provider, closed at $123.77, down 1.92%. In premarket trading, reports that it canceled a $7 billion Tencent chip-leasing deal and renewed attention on AI funding plans weighed on the shares.
Trading volume reached 111.4M shares, coming in about 241% above its three-month average of 32.7M shares.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,689, up 1.59%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) ended at 25,737, up 1.44%. Among enterprise software and cloud infrastructure peers, Microsoft closed at $555.80, up 6.68%, and SAP closed at $240.05, up 4.23%, keeping Oracle's relative weakness in focus.
Although Oracle stock is down today, it seems to have fared well in its Wednesday performance, given the circumstances it faced. Aside from the cancellation of the Tencent deal, many data center stocks plunged as several politicians opposed to data center development won in the 2026 Midterm elections.
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Nachrichten zu Oracle Corp.
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04.11.26
|Oracle cancels $7bn Tencent AI deal under Trump pressure (Financial Times)
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03.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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02.11.26
|Oracle-Aktie unter Druck: Milliarden-Finanzierung durch Aktienausgabe und Anleihen geplant (dpa-AFX)
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02.11.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
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02.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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29.10.26
|UBS belässt Oracle auf ‘Buy’: Aktie gibt dennoch nach (dpa-AFX)
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29.10.26
|Oracle-Aktie: Neues Umsatzziel beflügelt angeschlagenen Kurs (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|09:24
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|15,20
|-1,94%
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|64 450,00
|-7,83%
|Oracle Corp.
|106,22
|3,03%
|Tencent Holdings Ltd
|47,79
|-1,27%
|Tencent Holdings Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|47,00
|-0,42%