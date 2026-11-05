Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
05.11.2026 23:39:37
Stock Market Today, Nov. 5: Amazon Shares Slide as Technology Selloff Erases Early Gains
Amazon.com (NASDAQ:AMZN), a global e-commerce, cloud computing, and logistics platform, closed at $260.21, down 2.19%. Thursday's move reflected early election-related gains that faded as technology selling and higher yields took over. Investors are watching the company's AWS cloud computing division's profitability and AI infrastructure spending next.
Trading volume reached 83.5 million shares, coming in about 117% above its three-month average of 38.5 million shares. Amazon.com IPO'd in 1997 and has grown 265,645% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,354, down 4.36%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 24,315, down 5.52%. Among e-commerce, digital advertising, and retail logistics peers, Walmart closed at $127.72, down 1.12%, while Costco Wholesale closed at $1,065.59, up 1.83%.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
06.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
06.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert mittags (finanzen.at)
|
05.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
|
04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit klaren Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|233,25
|0,52%
|NOV Inc Registered Shs
|15,70
|1,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.