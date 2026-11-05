Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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05.11.2026 23:02:16
Stock Market Today, Nov. 5: Intel Falls on Weak Fourth-Quarter Sales Outlook Amid Chip Selloff
Intel (NASDAQ:INTC), an x86 CPUs, data center chips, and contract chip manufacturing provider, closed at $52.25, down 10.33%. Intel fell after a broader semiconductor sell-off and weak fourth-quarter guidance, while investors are watching data-center spending and server demand next.
Trading volume reached 260.8 million shares, coming in about 129% above its three-month average of 113.6 million shares.
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) fell 4.36% to 7,354, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) dropped 5.52% to 24,315. Among semiconductor manufacturers and foundry services, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) closed at $404.40, down 17.26%, while Qualcomm (NASDAQ:QCOM) finished at $156.75, down 9.49%, underscoring pressure across chipmakers.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
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04.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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04.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
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04.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
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04.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|17 750,00
|-8,88%
|Intel Corp.
|50,21
|7,24%
|NOV Inc Registered Shs
|15,70
|1,29%
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