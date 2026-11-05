NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
05.11.2026 22:49:38
Stock Market Today, Nov. 5: Nvidia Slides on AI Chip Selloff as Election Uncertainty Weighs
Nvidia (NASDAQ:NVDA), the provider of AI accelerators, GPUs, and high-performance networking chips, closed at $181.60, down 9.26%. Investors were selling AI and chip names as election-related uncertainty and demand worries intensified, and they are watching the Nov. 17 quarterly update.
Trading volume reached 300.4 million shares, coming in about 157% above its three-month average of 116.7 million shares. Nvidia IPO'd in 1999 and has grown 442,644% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 4.36% to 7,354, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 5.52% to 24,315. Among makers of semiconductors and networking and compute platforms, Advanced Micro Devices closed at $404.40, down 17.26%, and Broadcom closed at $291.53, down 10.43%, underscoring the broad AI-chip sell-off.
Today, Nvidia shares sank alongside other AI chipmakers as investors rotated away from the group; the move reflected skepticism about demand and policy uncertainty rather than company-specific news. While AMD and others continue to suggest that data center-related demand remains strong, the midterm election results have market watchers wondering if that could soon change.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
06.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
06.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.11.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.11.26
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|15,70
|1,29%
|NVIDIA Corp.
|167,24
|3,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.