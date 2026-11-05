Stock Market Today, Nov. 5: Nvidia Slides on AI Chip Selloff as Election Uncertainty Weighs

Nvidia (NASDAQ:NVDA), the provider of AI accelerators, GPUs, and high-performance networking chips, closed at $181.60, down 9.26%. Investors were selling AI and chip names as election-related uncertainty and demand worries intensified, and they are watching the Nov. 17 quarterly update.

Trading volume reached 300.4 million shares, coming in about 157% above its three-month average of 116.7 million shares. Nvidia IPO'd in 1999 and has grown 442,644% since going public.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 4.36% to 7,354, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 5.52% to 24,315. Among makers of semiconductors and networking and compute platforms, Advanced Micro Devices closed at $404.40, down 17.26%, and Broadcom closed at $291.53, down 10.43%, underscoring the broad AI-chip sell-off.

Today, Nvidia shares sank alongside other AI chipmakers as investors rotated away from the group; the move reflected skepticism about demand and policy uncertainty rather than company-specific news. While AMD and others continue to suggest that data center-related demand remains strong, the midterm election results have market watchers wondering if that could soon change.

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