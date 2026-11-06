Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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06.11.2026 23:36:15

Stock Market Today, Nov. 6: Micron Technology Jumps as Chip Stocks Rebound From Thursday's Rout

Micron Technology (NASDAQ:MU), a memory chips and storage solutions provider, closed at $690.00, up 5.12%. Shares surged as chip stocks bounced back from Thursday's rout, and investors are watching AI memory demand and the next earnings report.

Trading volume reached 44.5 million shares, coming in about 59% above its three-month average of 28.0 million shares.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.31% to 7,377, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 1.09% to 24,579. Among semiconductor memory and storage solutions peers, Western Digital (NASDAQ:WDC) closed at $263.78, down 1.44%, while Seagate Technology Holdings (NASDAQ:STX) finished at $460.99, down 1.19%.

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