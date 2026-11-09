Stock Market Today, Nov. 9: Markets Rally as Semiconductor Gains Lift Nasdaq

The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) surged 2.74% to 25,253 as semiconductors rallied, while the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 2.35% to 7,550 as it clawed back losses from its worst weekly performance since April 2025. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) gained 2.15% to 52,390 as it recovered levels lost after the U.S. midterm elections.

Gold prices rose 1.74% to $4,138.25 as of U.S. market close, and the 10-Year Treasury yield edged 0.02% higher to 4.88%. All sectors finished in the green, with industrial stocks -- up 4.59% -- leading the gainers. Basic materials and consumer cyclical stocks also had a solid day.

Nvidia shares fell over 4% after the company launched an internal probe into its CEO's personal relationships. Cloudflare closed up almost 10% as investors favored broader AI infrastructure. Tesla rose over 5%, as its robo-taxis expanded into more cities.

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