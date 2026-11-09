Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
09.11.2026 23:03:39
Stock Market Today, Nov. 9: Markets Rally as Semiconductor Gains Lift Nasdaq
The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) surged 2.74% to 25,253 as semiconductors rallied, while the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 2.35% to 7,550 as it clawed back losses from its worst weekly performance since April 2025. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) gained 2.15% to 52,390 as it recovered levels lost after the U.S. midterm elections.
Gold prices rose 1.74% to $4,138.25 as of U.S. market close, and the 10-Year Treasury yield edged 0.02% higher to 4.88%. All sectors finished in the green, with industrial stocks -- up 4.59% -- leading the gainers. Basic materials and consumer cyclical stocks also had a solid day.
Nvidia shares fell over 4% after the company launched an internal probe into its CEO's personal relationships. Cloudflare closed up almost 10% as investors favored broader AI infrastructure. Tesla rose over 5%, as its robo-taxis expanded into more cities.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
Analysen zu Nasdaq Inc
Aktien in diesem Artikel
|Nasdaq Inc
|96,70
|0,73%
|NOV Inc Registered Shs
|15,80
|0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich deutlich fester -- ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.