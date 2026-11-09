NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.11.2026 23:10:02
Stock Market Today, Nov. 9: Nvidia Stock Plunges 4% on Jensen Huang Investigation as Nasdaq Surges Nearly 3%
Nvidia (NASDAQ:NVDA), the leading supplier of artificial intelligence (AI) processors and computing infrastructure, fell 4.27% to $178.67 on Monday as an investigation involving CEO Jensen Huang overshadowed a broader technology rally.
The company's board announced an independent investigation following reports that Huang was the target of a suspected Chinese intelligence operation. Although Nvidia said it has no reason to believe sensitive information was compromised, the inquiry has raised questions about corporate governance and leadership at one of the world's most influential technology companies.
Trading activity surged as investors reacted to the news, with approximately 455 million shares changing hands, nearly 3.7 times the stock's three-month average of 122.5 million. The decline adds to Nvidia's recent losses following last week's sharp sell-off across AI and semiconductor stocks.
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