Plug Power Aktie

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WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

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09.11.2026 23:04:10

Stock Market Today, Nov. 9: Plug Power Rises 3.45% on Positioning Ahead of Q3 Report

Plug Power (NASDAQ:PLUG), a clean hydrogen and fuel cell systems provider, closed at $1.50, up 3.45%. Pre-market and during Monday's session, investors focused on Q3 results after the close and on margins and cash burn. The stock moved up as much as another 4% after results were released.
Trading volume reached 76.5 million shares, coming in about 37% above its three-month average of 55.9 million shares. Plug Power IPO'd in 1999 and has fallen 99% since going public.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,550, up 2.35%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 25,253, up 2.74%. Among clean hydrogen and fuel cell systems peers, Bloom Energy closed at $193.88, up 11.91%, and Ballard Power Systems closed at $1.57, up 2.28%, reflecting firmer sentiment across the group.

Investors pumped money into the AI build-out trade today. Plug Power stock rose in tandem, as its hydrogen-powered fuel cell units offer an alternative to meet growing energy demand.

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Aktien in diesem Artikel

NOV Inc Registered Shs 15,80 0,64% NOV Inc Registered Shs
Plug Power Inc. 1,33 2,28% Plug Power Inc.

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Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
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