Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
09.11.2026 23:04:10
Stock Market Today, Nov. 9: Plug Power Rises 3.45% on Positioning Ahead of Q3 Report
Plug Power (NASDAQ:PLUG), a clean hydrogen and fuel cell systems provider, closed at $1.50, up 3.45%. Pre-market and during Monday's session, investors focused on Q3 results after the close and on margins and cash burn. The stock moved up as much as another 4% after results were released.
Trading volume reached 76.5 million shares, coming in about 37% above its three-month average of 55.9 million shares. Plug Power IPO'd in 1999 and has fallen 99% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,550, up 2.35%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 25,253, up 2.74%. Among clean hydrogen and fuel cell systems peers, Bloom Energy closed at $193.88, up 11.91%, and Ballard Power Systems closed at $1.57, up 2.28%, reflecting firmer sentiment across the group.
Investors pumped money into the AI build-out trade today. Plug Power stock rose in tandem, as its hydrogen-powered fuel cell units offer an alternative to meet growing energy demand.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Plug Power Inc.
|
08.11.26
|Ausblick: Plug Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.26
|Erste Schätzungen: Plug Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.09.26
|Rally bei Aktien von Plug Power, NEL & Co. voraus? Was der hohe Ölpreis wirklich bewirkt (finanzen.at)
|
11.08.26
|Plug Power kommt der Gewinnzone näher - Aktie gewinnt deutlich (finanzen.at)
|
10.08.26
|Ausblick: Plug Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.07.26
|Gegenwind für die Plug Power-Aktie: Kurszielsenkung dämpft operative Fortschritte (finanzen.at)
|
07.07.26
|Plug Power-Aktie gibt dennoch ab: Großauftrag in Australien an Land gezogen (finanzen.at)
|
10.06.26
|Wasserstoff-Aktien im Blick: Plug Power und NEL zeitweise mit kräftigen Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Plug Power Inc.
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|15,80
|0,64%
|Plug Power Inc.
|1,33
|2,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich deutlich fester -- ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.