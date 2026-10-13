Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
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13.10.2026 23:29:17
Stock Market Today, Oct. 13: IREN Holds Moderate Buy Rating as Analysts Eye AI Cloud Execution
IREN (NASDAQ:IREN), a vertically integrated AI cloud and data center operator, closed at $34.80, unchanged. Premarket analyst coverage kept IREN in focus on Tuesday, while investors are watching AI cloud demand and the next earnings results.
Trading volume exceeded 47 million shares, coming in nearly 11% above its three-month average of 43.1 million shares. IREN IPO'd in 2021 and has grown 42% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) finished at 7,805, down 0.02%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) closed at 27,204, down 0.15%. In the AI cloud and data center infrastructure sector, rivals Applied Digital (NASDAQ:APLD) closed at $22.44, down 3.48%, and Core Scientific (NASDAQ:CORZ) closed at $15.43, up 2.73%.
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