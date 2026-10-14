CPI CorpShs Aktie
WKN: 883530 / ISIN: US1259021061
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14.10.2026 22:52:46
Stock Market Today, Oct. 14: Oracle Tumbles on Hotter CPI Data Lifting Treasury Yields
Oracle (NYSE:ORCL), an enterprise cloud software and database platform provider, closed at $130.55, down 8.83%. Oracle fell on Wednesday after hotter-than-expected September Consumer Price Index (CPI) data lifted Treasury yields and revived rate-hike bets. Investors are also watching AI cloud expansion costs and the next earnings update on December 14, 2026.
Trading volume reached 50.4 million shares, coming in about 61% above its three-month average of 31.3 million shares.
S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) closed at 7,721, down 1.08%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) finished at 26,693, down 1.88%. Among enterprise software, cloud infrastructure, and database management peers, Salesforce (NYSE:CRM) closed at $236.00, down 0.84%, while SAP (NYSE:SAP) closed at $220.40, up 0.30%.
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|72 550,00
|3,42%
|Oracle Corp.
|114,36
|-4,78%
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