Stock Market Today, Oct. 15: Rocket Lab Pushes Neutron Launch to 2027, Stock Falls 7%

Rocket Lab (NASDAQ:RKLB), an end-to-end space launch and spacecraft systems provider, closed at $55.25, down 6.64%. Shares fell after Rocket Lab pushed Neutron's first launch to 2027, and investors are watching development progress and launch timing. Trading volume reached 47.7M shares, coming in about 141% above its three-month average of 19.8M shares. Rocket Lab IPO'd in 2020 and has grown 467% since going public.

S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,744, up 0.33%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) ended at 26,713, up 0.08%. Among aerospace and defense peers in space launch, spacecraft, and satellite systems, Redwire (NYSE:RDW) closed at $8.90, up 3.29%, and Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR) closed at $11.57, up 4.99%.

Rocket Lab's medium-lift rocket Neutron has hit another delay today after the company said it found microscopic air voids in the propellant dome of its next-gen rocket. Originally, Neutron was supposed to hit the skies for the first time in 2024, but has been steadily pushed back by engineer and CEO Peter Beck's usual "better safe than sorry" stance toward new launches.

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