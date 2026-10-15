Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

Rocket Lab Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.10.2026 22:44:53

Stock Market Today, Oct. 15: Rocket Lab Pushes Neutron Launch to 2027, Stock Falls 7%

Rocket Lab (NASDAQ:RKLB), an end-to-end space launch and spacecraft systems provider, closed at $55.25, down 6.64%. Shares fell after Rocket Lab pushed Neutron's first launch to 2027, and investors are watching development progress and launch timing. Trading volume reached 47.7M shares, coming in about 141% above its three-month average of 19.8M shares. Rocket Lab IPO'd in 2020 and has grown 467% since going public.

S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,744, up 0.33%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) ended at 26,713, up 0.08%. Among aerospace and defense peers in space launch, spacecraft, and satellite systems, Redwire (NYSE:RDW) closed at $8.90, up 3.29%, and Intuitive Machines (NASDAQ:LUNR) closed at $11.57, up 4.99%.

Rocket Lab's medium-lift rocket Neutron has hit another delay today after the company said it found microscopic air voids in the propellant dome of its next-gen rocket. Originally, Neutron was supposed to hit the skies for the first time in 2024, but has been steadily pushed back by engineer and CEO Peter Beck's usual "better safe than sorry" stance toward new launches.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rocket Lab Corporation Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Neutron Holdings Inc 26,05 -3,77% Neutron Holdings Inc
Rocket Lab Corporation Registered Shs 45,10 -8,33% Rocket Lab Corporation Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:19 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen