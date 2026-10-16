Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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16.10.2026 23:29:34
Stock Market Today, Oct. 16: Apple Edges Higher on iPhone Duo Preorder Surge
Apple (NASDAQ:AAPL), a consumer electronics and personal computing hardware provider, closed at $343.46, up 0.43%. The stock edged higher after reports that iPhone Duo preorders sold out quickly, and investors are watching the November 2 earnings call for guidance and demand updates.
Trading volume reached 59 million shares, coming in about 31% above its three-month average of 45 million shares.
S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) closed at 7,659, down 1.09%, while Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) finished at 26,140, down 2.14%. Among consumer electronics and personal computing hardware peers, Microsoft (NASDAQ:MSFT) closed at $529.05, down 1.93%, and Alphabet (NASDAQ:GOOGL) closed at $340.59, down 2.47%, as investors kept focus on AI-debt pressure and semiconductor weakness.
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|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|27 660,00
|-0,36%
|Apple Inc.
|305,60
|0,07%
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