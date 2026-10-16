Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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16.10.2026 23:23:03
Stock Market Today, Oct. 16: Tesla Slips 2% as Roadster Reveal Fades Before Earnings
Tesla (NASDAQ:TSLA), a global EV and energy storage manufacturer, closed at $354.72, down 2.13%. Tesla fell after its Roadster reveal, and investors turned their attention to next week's earnings. Trading volume reached 61.6M shares, coming in about 64% above its three-month average of 37.5M shares. Tesla IPO'd in 2010 and has grown 22,209% since going public.
S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,661, down 1.07%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) ended at 26,140, down 2.15%. Among electric vehicle and energy generation/storage manufacturing peers, Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) closed at $12.42, down 4.61%, and Lucid Group (NASDAQ:LCID) closed at $3.13, down 10.57%, underscoring weaker trading across EV names.
As interesting as Tesla's Roadster reveal may have been (if you haven't seen it yet, you should look it up), most analysts seemed to agree with investor Gene Munster's consensus that it was an "engineering flex" more than any type of breakthrough for the stock itself.
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|316,10
|-2,36%
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