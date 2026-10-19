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19.10.2026 23:45:13

Stock Market Today, Oct. 19: IREN Rallies on AI Infrastructure Sentiment Rebound

IREN (NASDAQ:IREN), a vertically integrated AI data centers and Bitcoin (CRYPTO:BTC) mining provider, closed at $27.73, up 2.74%. Monday's move followed a rebound in AI infrastructure stocks, and investors are watching financing and execution around the data-center buildout.

Trading volume reached 49.8 million shares, coming in nearly 9.4% above its three-month average of 45.5 million shares. IREN IPO'd in 2021 and shares are down about 27% in 2026.

S&P 500 closed at 7,691, up 0.42%, while the Nasdaq Composite finished at 26,431, up 1.11%. Among AI data centers, Bitcoin mining, and high-performance compute infrastructure peers, Applied Digital closed at $19.25, up 6.65%, and Core Scientific closed at $13.73, up 1.85%.

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