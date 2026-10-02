Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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02.10.2026 23:11:28

Stock Market Today, Oct. 2: Tesla Rises on Q3 Delivery Beat

Tesla (NASDAQ:TSLA), a global electric vehicles (EV), battery storage, and energy software provider, closed at $370.59, up 4.65%. Tesla rose after reporting Q3 deliveries that beat Wall Street estimates, and investors are watching October earnings and energy-storage trends next.

Trading volume reached 53.9 million shares, coming in about 39% above its three-month average of 38.7 million shares. Tesla IPO'd in 2010 and has grown 23,208% since going public.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,723, up 0.74%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 27,191, up 1.19%. Among electric vehicle and energy storage manufacturing peers, Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) closed at $14.30, down 3.12%, and Lucid Group (NASDAQ:LCID) closed at $4.13, down 1.43%.

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02.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
24.09.26 Tesla Neutral UBS AG
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