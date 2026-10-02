Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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02.10.2026 23:11:28
Stock Market Today, Oct. 2: Tesla Rises on Q3 Delivery Beat
Tesla (NASDAQ:TSLA), a global electric vehicles (EV), battery storage, and energy software provider, closed at $370.59, up 4.65%. Tesla rose after reporting Q3 deliveries that beat Wall Street estimates, and investors are watching October earnings and energy-storage trends next.
Trading volume reached 53.9 million shares, coming in about 39% above its three-month average of 38.7 million shares. Tesla IPO'd in 2010 and has grown 23,208% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,723, up 0.74%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 27,191, up 1.19%. Among electric vehicle and energy storage manufacturing peers, Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) closed at $14.30, down 3.12%, and Lucid Group (NASDAQ:LCID) closed at $4.13, down 1.43%.
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Nachrichten zu Tesla
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Analysen zu Tesla
|02.10.26
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|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|328,90
|4,20%
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