TONE Aktie
WKN: 891771 / ISIN: JP3860800006
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20.10.2026 22:59:01
Stock Market Today, Oct. 20: AGNC Investment Rises on Stronger Sector Tone Despite Book-Value Decline
AGNC Investment (NASDAQ:AGNC), an agency mortgage REIT, closed at $8.80, up 4.3%. AGNC rose despite releasing quarterly results showing a book value decline. Meanwhile, investors monitored Tuesday's earnings call for details. They're also awaiting news on interest rates at the upcoming Fed meeting that concludes on Oct. 28.
Trading volume reached 36.7M shares, coming in about 29% above its three-month average of 28.5M shares. AGNC Investment priced its IPO in 2008 and has fallen 54% since going public.
S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) closed at 7,713, up 0.3%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) finished at 26,425, down 0.02%. Among mortgage REIT focused on agency residential mortgage-backed securities peers, Annaly Capital Management (NYSE:NLY) closed at $18.29, up 3.2%, and Rithm Capital (NYSE:RITM) closed at $8.64, up 2.4%, signaling firmer sector tone.
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