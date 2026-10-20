Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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20.10.2026 22:49:01
Stock Market Today, Oct. 20: Netflix Q3 Revenue Rises 12% on Pricing Power
Netflix (NASDAQ:NFLX), a global subscription streaming and live entertainment platform, closed at $68.66, down 1.70%. Investors were watching its after-close Q3 report, with ad growth and engagement metrics in focus.
Trading volume reached 51.3M shares, coming in about 47% above its three-month average of 34.9M shares. Netflix IPO'd in 2002 and has grown 57,289% since going public.
S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) closed at 7,711, up 0.26%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) finished at 26,425, down 0.02%. In entertainment streaming services and digital media subscription platforms, Walt Disney (NYSE:DIS) closed at $111.65, up 1.88%, while Amazon.com (NASDAQ:AMZN) closed at $262.63, up 0.07%, giving Netflix a weaker showing than these industry peers.
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