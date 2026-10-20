Stock Market Today, Oct. 20: Salesforce Agrees to Acquire Braze for $5.66 Billion: BRZE Stock Soars 52%

Braze (NASDAQ:BRZE), a customer engagement and personalized marketing software provider, closed at $45.57, up 51.70%. Salesforce's takeover agreement drove the move, and investors will be watching for the deal's completion over the coming year with a $47.50 cash payout. Trading volume reached 64.6M shares, coming in about 1,799% above its three-month average of 3.4M shares. Braze IPO'd in 2021 and has fallen 51% since going public.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,711, up 0.26%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,425, down 0.02%. Among software application platform peers, Klaviyo (NYSE:KVYO) closed at $19.59, up 11.82%, while Salesforce (NYSE:CRM) closed at $242.44, essentially flat, after its Braze acquisition announcement drew attention across customer-engagement software.

Salesforce is back to its acquisitive ways, agreeing to acquire real-time messaging and AI marketing specialist Braze for $47.50 per share in cash, or $5.66 billion altogether. This deal follows Salesforce's acquisition of AI customer service upstart Fin for $3.6 billion in June.

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