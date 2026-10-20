Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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20.10.2026 23:18:35
Stock Market Today, Oct. 20: SpaceX Stock Gains After Market Close on Q3 Earnings Report
Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), better known as SpaceX, a reusable rocket launch and satellite broadband services provider, closed at $147.79, down 0.11%, on Oct. 20. However, shares rebounded to $155.40, up 5.15%, in early after-hours trading as investors weighed an after-close Q3 report.
Trading volume reached 89.4 million shares, coming in nearly 5.5% below its three-month average of 94.5 million shares. SpaceX IPO'd in 2026 and has fallen 8% since going public.
S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,713, up 0.28%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,425, down 0.02%. Among aerospace and defense space rivals, Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) closed at $50.90, down 0.90%, and AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) closed at $41.13, down 1.77%, as satellite broadband and launch names tracked company-specific earnings and spectrum headlines.
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|13:37
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|13:37
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|13:37
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|13:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|343,90
|3,54%
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