RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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21.10.2026 23:33:11
Stock Market Today, Oct. 21: Airline Shares Rise After United Issues Stronger Revenue Guidance
American Airlines Group (NASDAQ:AAL), a U.S. network airline serving passengers and cargo through major hub-and-spoke operations, closed at $12.24, up 1.03%. Airline shares rose after United Airlines (NASDAQ:UAL) issued stronger revenue guidance, as investors watch fuel-cost trends.
Trading volume reached 76.3 million shares, coming in nearly 17% above its three-month average of 65.1 million shares. American Airlines Group IPO'd in 2005 and has fallen about 37% since going public.
S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,758, up 0.59%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,703, up 1.05%. Among passenger airlines and freight air transportation names, Delta Air Lines (NYSE:DAL) closed at $77.67, up 1.32%, and United Airlines closed at $101.67, up 3.99%.
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