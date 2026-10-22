CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
22.10.2026 22:49:31
Stock Market Today, Oct. 22: CoreWeave Slides on Bernstein Downgrade and Financing Worries
CoreWeave (NASDAQ:CRWV), a specialized AI cloud infrastructure and GPU hosting provider, closed at $55.60, down 10.06%. Bernstein cut its target even as Nvidia CEO Jensen Huang said demand for neoclouds is "off the charts."
Trading volume reached 79.7 million shares, coming in about 122% above its three-month average of 35.9 million shares. CoreWeave IPO'd in 2025 and has grown 39% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 1.22% to 7,663, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 2.60% to 26,009. Among AI infrastructure and so-called neocloud companies, industry peers also weakened. Nebius Group closed at $159.17, down 7.23%, and Iren closed at $25.51, down 8.37%.
On Thursday, CoreWeave hit a new 52-week low as investors focused on higher interest rates and financing pressure. Debt costs are keeping the focus on neocloud companies that borrowed heavily to supply data center compute capacity.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CoreWeave
|
22.10.26
|Schwache Performance in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
20.10.26
|Pluszeichen in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
20.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
20.10.26
|Anthropic, Tesla, Nvidia, CoreWeave, ASML, TSMC, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
20.10.26
|Anthropic, Tesla, Nvidia, CoreWeave, ASML, TSMC, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
20.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu CoreWeave
Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|48,27
|-2,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.