Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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22.10.2026 23:52:42

Stock Market Today, Oct. 22: Netflix Rises as Investors Capitalize on Post-Earnings Sell-Off

Netflix (NASDAQ:NFLX), a global subscription streaming entertainment and ad-supported video platform, closed at $67.05, up 3.09%, on Oct. 22. Shares rose as investors capitalized on a sharp post-earnings sell-off. Netflix stock fell the day prior, closing at $65.04, due to a softer-than-expected fourth-quarter outlook and a reduced 2026 full-year advertising revenue target of approximately $2.7 billion, down from $3 billion.

Trading volume reached 58.4 million shares, coming in 65% above its three-month average of 35.4 million shares. Netflix IPO'd in 2002 and has grown nearly 56,000% since going public.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,663, down 1.22%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,009, down 2.60%. Among internet entertainment and streaming media peers, Walt Disney (NYSE:DIS) closed at $113.13, up 1.16%, and Comcast (NASDAQ:CMCSA) closed at $22.84, up 3.44%, highlighting mixed trading across the group.

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