Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.10.2026 23:05:52
Stock Market Today, Oct. 22: SpaceX Earnings Beat Sparks Profit-Taking
Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), better known as SpaceX, a launch vehicles, spacecraft, and satellite broadband services provider, closed at $144.75, down 9.14%. Shares jumped 10% the previous day due to the company's third-quarter earnings strength, but gave way to profit-taking and a share unlock. Investors are watching Starship test progress and spectrum regulation for wireless networks next.
Trading volume reached 193.8 million shares, coming in about 96% above its three-month average of 99.1 million shares. SpaceX IPO'd in 2026 and has fallen 10% since going public.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 1.22% to 7,663, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 2.60% to 26,009. Among aerospace and defense launch services, spacecraft manufacturing, and satellite broadband/connectivity peers, Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) closed at $51.22, down 4.56%, and Planet Labs PBC (NYSE:PL) closed at $13.08, down 4.60%.
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|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|332,85
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